400 yıllık Osmanlı Köprüsü onarılıp turizme kazandırılacak
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE YER ALAN 400 YILLIK TARİHİ SARIÇAY KÖPRÜSÜ'NÜN KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILMASI İÇİN RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANDI.
Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan 400 yıllık tarihi Sarıçay Köprüsü’nün kültür turizmine kazandırılması için restorasyon projesi hazırlandı. Restorasyonu yapacak firma çalışmaları 1 yıl içinde tamamlayarak tarihi köprüyü turizme kazandıracak
Sarıçay üzerinde 16. yüzyılın başlarında inşa edilen ve son olarak 40 yıl önceye kadar kullanılan tarihi Sarıçay Köprüsü’nün kültür turizmine kazandırılması için Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Tarihi Sarıçay Köprüsü Restorasyonu Projesi ” hazırlanarak ihaleye çıkarıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü Sarıçay Köprüsü Restorasyonu İşi yüklenici firmaya teslim edildi. Yaklaşık 1 hafta önce Tarihi Sarıçay Köprüsü Temel Zemini İnceleme ve İyileştirme Projesine başlayan firma şantiye alanını kurarak çalışmalarına başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’in yapımı ve sürecini takip ettiği çalışma 400 yıllık tarihi ile bölge turizm envanteri adına Osmanlı mimarisinde bir yapıyı canlandırarak hizmete sunacak.
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