3’üncü İdil Biret Festivali sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İdil Biret adını taşıyan Türkiye’nin ilk müzik festivali olma özelliğine sahip “İdil Biret Müzik Festivalinin” bu yıl 3’üncüsü düzenlendi. İdil Biret Müzik Festivali 2-3-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum Kalesi’nde vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Avusturyalı piyanist Ingolf Wunder sahne aldı

Bodrum’da düzenlenen 3’ncü İdil Biret Müzik Festivalinde bu yıl konser sayısı arttırıldı. Daha önceki festivalde yapılan ‘Genç Piyanistler Seçmeleri’ sonucunda, Hande Önder ve Duru Aydın Muğla Büyükşehir Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Festivalde, Deutsche Grammophon için birçok albümler çıkarmış Avusturyalı piyanist Ingolf Wunder ve ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Başarcan Kıvrak ile aynı sahneyi paylaştı.

Konserde Şan Resitali

Festivalde ayrıca bu yıl ilk kez bir Şan resitali de sergilendi. Türkiye’nin önde gelen şan sanatçılarından Burcu Hancı (soprano), Cumhur Görgün (Bas) ve piyanist Fügen Yiğitgil’in yer aldı. Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilen konserde L.V. Beethoven 5. Piyano Konçertosu ile Chopin Andante Spianato ve Büyük Polonez seslendirdi.

İdil Biret festivale katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İdil Biret Festivaline ünlü piyanist İdil Biret’te katıldı. İdil Biret Muğla Müzik Festivali’nin kapanış konserinde kendi kuşağının önemli piyanistlerinden Başar Can Kıvrak ile 17 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın, Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Konserde, F.Chopin’in 1. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirildi.