3’üncü doz aşıları tamamlandı

Covid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında; Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil ekiplerinin yerinde aşı uygulaması devam ediyor.

Mobil aşı ekipleri, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Milas M.Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Fethiye Huzurevinde kalan yaşlılarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz ile personellere 3. doz covid-19 aşı programı mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak tamamlandı.