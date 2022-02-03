389 Bin hanenin elektriği çöpten

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris katı atık düzenli depolama tesislerine toplam 15 megawatt kurulu güce sahip biokütle enerji tesisleri kurmuştu. 2018 Kasım ayından itibaren devreye alınan tesislerle 99 Milyon 603 bin kilowatt elektrik üretildi. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 389 bin 415 hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten sağlanmış oldu.

Tesislerden Menteşe Katı Atık Düzenli depolama tesisi 17 Milyon 861 bin 633 kilowatt, Marmaris 27 Milyon 823 bin 21 kilowatt, Fethiye 30 Milyon 563 bin 826 kilowatt, Ortaca 14 Milyon 520 bin 130 kilowatt, Milas 8 milyon 835 bin 166 kilowatt elektrik üretti. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 66 milyon 946 bin 668 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.

Başkan Gürün, “Son zamlardan sonra elektrik üretimi daha da önem kazandı”

Elektrik üretiminin ülke genelinde büyük önem kazandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, mümkün olan tüm imkanlarla elektrik üretimini arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, çöpün yanı sıra güneş enerji panelleri ile kurulu gücü arttırmak ve buradan da önemli bir elektrik üretimi sağlamak istediklerini vurgulayarak, “İl genelinde 5 merkezde kurduğumuz biyokütle enerji santralleri sayesinde önemli bir enerji üretimi sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevreyi koruyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Sadece çöp değil güneşten de elektrik üretimi için yeni projeler üretiyoruz. Malum ülkemizdeki elektrik fiyatları dolayısıyla bulduğumuz her enerji kaynağından elektrik üretme gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. Bu nedenle yeni inşaatlarımızın çatılarına da güneş panelleri koyup buraların kendi enerjilerini karşılamasını sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları için projelerimiz devam edecek” dedi.