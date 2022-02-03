banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

389 Bin hanenin elektriği çöpten

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris katı atık düzenli depolama tesislerine toplam 15 megawatt kurulu güce sahip biokütle enerji tesisleri kurmuştu. 2018 Kasım ayından itibaren devreye alınan tesislerle 99 Milyon 603 bin kilowatt elektrik üretildi. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 389 bin 415 hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten sağlanmış oldu.

MUĞLA 03.02.2022, 14:21
389 Bin hanenin elektriği çöpten

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris katı atık düzenli depolama tesislerine toplam 15 megawatt kurulu güce sahip biokütle enerji tesisleri kurmuştu. 2018 Kasım ayından itibaren devreye alınan tesislerle 99 Milyon 603 bin kilowatt elektrik üretildi. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 389 bin 415 hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten sağlanmış oldu.

Tesislerden Menteşe Katı Atık Düzenli depolama tesisi 17 Milyon 861 bin 633 kilowatt, Marmaris 27 Milyon 823 bin 21 kilowatt, Fethiye 30 Milyon 563 bin 826 kilowatt, Ortaca 14 Milyon 520 bin 130 kilowatt, Milas 8 milyon 835 bin 166 kilowatt elektrik üretti. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 66 milyon 946 bin 668 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.

Başkan Gürün, “Son zamlardan sonra elektrik üretimi daha da önem kazandı”

Elektrik üretiminin ülke genelinde büyük önem kazandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, mümkün olan tüm imkanlarla elektrik üretimini arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, çöpün yanı sıra güneş enerji panelleri ile kurulu gücü arttırmak ve buradan da önemli bir elektrik üretimi sağlamak istediklerini vurgulayarak, “İl genelinde 5 merkezde kurduğumuz biyokütle enerji santralleri sayesinde önemli bir enerji üretimi sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevreyi koruyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Sadece çöp değil güneşten de elektrik üretimi için yeni projeler üretiyoruz. Malum ülkemizdeki elektrik fiyatları dolayısıyla bulduğumuz her enerji kaynağından elektrik üretme gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. Bu nedenle yeni inşaatlarımızın çatılarına da güneş panelleri koyup buraların kendi enerjilerini karşılamasını sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları için projelerimiz devam edecek” dedi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11