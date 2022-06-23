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383 yolcuyla Bodrum’a geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinden Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli kruvaziyer, 383 yolcu getirdi.

MUĞLA 23.06.2022, 13:44
383 yolcuyla Bodrum’a geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinden Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli kruvaziyer, 383 yolcu getirdi.

Bodrum’da kruvaziyer turizmi devam ediyor. İlçeye bugün Bahama bayraklı 179 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Seabourn Encore isimli kruvaziyer geldi. Ağırlıklı Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 383 yolcu, 400 personel bulunan gemideki yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yaptı, deniz kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimi yolcular da günübirlik tekne turuna çıkarak birbirinden güzel Bodrum koylarını gezdi. Yolcular, yaptıkları açıklamada tatillerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Dev yolcu gemisi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Limanı’na hareket edecek.

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