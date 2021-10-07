373 yelkenci Bodrum’da mücadele edecek

Bodrum International Optimist Regatta (BİOR) Şampiyonası, 16 ülkeden sporcunun katılımıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9’uncu kez yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi işbirliğinde Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta’nın bu yıl 9.’su gerçekleşecek. 13 Ekim günü Bodrum Marina önünden Belediye Meydanına kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Şampiyona 18 Ekim günü ödül töreni ile sonra erecek.

13-18 Ekim tarihlerinde İçmeler Mevkiindeki Bodrumspor Yelken Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Otelciler Derneği(BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Aras, BİOR’un kısa sürede, kendi sınıfında dünyanın en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olmayı başardığını ifade ederek şöyle dedi:

“Bu yıl ki organizasyona 16 ülkeden ki bunlar; ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye’den 77 kulüp ile 323 yelkenci katılıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden çocuklar, Bodrum’a yarışmak için geliyor. Bu hem turizmimiz hem de yelken sporu için çok önemli bir katkı. Bu önemli organizasyon aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası’na da hazırlık gibi olacak. Çünkü 13 Ekim’de başlayacak BİOR yarışlarına birçok ülke milli takım düzeyinde katılım sağlıyor.

Bodrum’un 2023 yılında Dünya Dragon Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Başkan Aras, “Bodrum olarak bu nitelikli organizasyonu yapabilecek imkanlarımız ve kapasitemiz var. Türkiye yelken sporuna yön veren bir konuma gelen kentimizde Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetişiyor. Bu aynı zamanda gençlerimizi spora teşvik edecek ve turizmimize de katkıda bulunacak.” diye konuştu.

Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ise BİOR gibi organizasyonların gelenekselleşmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek “Son 2 sezonda turizmimiz çok büyük zarar gördü. Bu organizasyonu normalde Mart ayında yapıyorduk fakat bu sene aynı dönemde pandemi sebebiyle yapamadığımız organizasyonu bu seneyi kaçırmamak adına Ekim ayına erteledik. Bunun bilgilendirmesini kulüplere yaptık. Onlar da katılmak için çok uğraş verdiler. PCR testlerinden geçecekler. Buraya gelip gitmek kolay olmayacak ama Optimist Dünya Şampiyonası arifesinde buradaki rüzgarı, ortamı görmek ve antrenman yapmak için bu organizasyona katılıyorlar.” dedi.

“Bodrum’un doğasını koruyan ve geleceğe umutla bakan nesilleri geliştirme yolunda küçücük bir katkımız oluyorsa kendimizi mutlu sayarız.” diyen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.