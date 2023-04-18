37 yıllık gelenek devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1986 yılından bu yana Türkkuyusu Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel sahur yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde iftar programları mahallelerde devam ederken Kadir Gecesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkkuyusu Mahallesindeki sahur programı da unutulmadı.

Bodrum pazar yerindeki iftara yoğun ilgi

Bodrum Kapalı Pazar Yerinde yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan, CHP Milletvekili Adayı Süreyya Öneş Derici, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Başkan Aras, İftar programında konuşmasında vatandaşların Kadir Gecesini kutlayarak başlarken şunları söyledi:

“Hep birlikteyiz, sofralarımızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ramazan Ayının bu son günlerinde de Bodrum’un her yerinde iftar programlarımızı yapıyoruz. Ramazan akşamlarını yaşıyoruz ama sadece Bodrum’da mı yaşıyoruz? Büyük bir afet yaşanan hem Hatay’da hem Malatya’da, deprem bölgesinde sizin yardım ve desteklerinizle de yaşıyoruz. Sizin desteklerinizle, Bodrum Belediyesi’nin çalışmalarıyla deprem mağdurlarının iftar sofralarında yanlarındayız. Allah sizlerden razı olsun. Şu an deprem bölgesinde görev yapan 50’ye yakın belediye personellerimiz var. Gece, gündüz demiyorlar vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar; onlara da buradan selam olsun, ayaklarına taş değmesin. Bu güzel akşamda dualarınızı onlardan, deprem mağdurlarından esirgemeyin. Bu güzel davete katıldığınız için bize bu mübarek Ramazan akşamında eşlik ettiğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Türkkuyusu’nda sahur

37 yıldır sürdürülen gelenek çerçevesinde Türkkuyusu Camii yanındaki meydanda verilen sahur yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, belediye birim müdürleri, CHP Bodrum Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan ile mahalle sakinleri katıldı.

Ramazan Ayı ile birlikte yardımlaşma ve dayanışma ruhunun arttığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kurulan iftar sofralarının, Hatay ve Malatya’daki dostluk kentlerinde depremzede vatandaşlar için de kurulduğunu belirtti.

Sofralarda bulunan kuru kayısıların da Malatya’daki bir depremzededen alındığını belirten Başkan Aras, “Evi ve iş yeri yıkılmıştı. Onun 3 ton kayısısını aldık Bodrum’a getirdik. İftar sofralarımızda ve bugün de burada paylaşıyoruz. Afiyet olsun” dedi.

Bodrum Belediyesi iftar programları bu akşam Turgutreis, Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde, 19 Nisan akşamı Dereköy, Peksimet ve Gölköy mahallelerinde, Arife akşamı yani 20 Nisan akşamı ise Gümbet kavşağındaki alanda devam edecek.