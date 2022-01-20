37 kursiyer ‘Deney Hayvanları Araştırma’ sertifikası aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUDEM) Türkiye’nin değişik üniversitelerinden gelen bilim insanlarının katıldığı kursun 3’üncüsünü tamamladı.

İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan aşıların geliştirilme sürecinde faz çalışmalarına geçmeden önceki son aşama olan hayvan deneyleri için 3-13 Ocak tarihleri arasında MSKÜ MUDEM merkezinde düzenlenen kursa 37 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin sertifikaları Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.

Sertifika törenine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı ve Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Aziz Bülbül’ ile Türkiye’nin değişik üniversitelerinden gelen kursiyerler katıldı.

Üç kursta toplam 111 kursiyer sertifika aldı

Deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel çalışmalarda yer alacak araştırmacıların etik ilkeler doğrultusunda çalışacak bilgi donanımına sahip olmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen kursa, 2021 Ocak ayında düzenlenen ilk kurs programından bugüne kadar toplam 111 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

“Gelişmiş bir laboratuvara sahibiz”

Tören öncesi bir konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Açılan Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kurslarına yalnızca Üniversitemizden değil, farklı üniversitelerden de yoğun katılım oluyor. Bu durum gösteriyor ki böyle bir alanda eksiklik var ve biz de bu açığı Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz sayesinde kapattık. Öncelikle tematik alanlarda olmak üzere pek çok alanda gelişmiş laboratuvarlara sahibiz. Ülkemiz stratejik hedeflerinde özellikle biyoteknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak adına başta ilaç, aşı ve tanı kitleri olmak üzere yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara gereken destek verilmektedir. Üniversitemizde de akademisyenlerimizin bu tarz çalışmalarında kullanabileceği Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve tematik alan laboratuvar alt yapısı oluşturulmuştur. Araştırmacılar bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Biz bu alt yapımızı şehrimizle, bölgemizle ve ülkemizle paylaşmak istiyoruz. Araştırmacıların çok iyi çalışmalara imza atmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı aynı zamanda Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı da “Deney hayvanları bugün sağlık bilimleri alanında başta patolojik, farmakolojik, toksikolojik, genetik ve immünolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Başta zoonotik hastalık olmak üzere enfeksiyöz hastalıkların biyolojilerinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, bu hastalıklara karşı etkili tedavi seçenekleri geliştirilmesi ve mücadele stratejilerinin belirlenmesinde deney hayvanlarının rolü büyüktür. Bizler merkezimizin gerek altyapısı ve laboratuvar imkanları ile gerekse araştırmacılarımıza sunduğumuz akademik destek ile hem Rektörlüğümüzün hem de ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.

Kursa katılan toplam 37 kursiyerin sertifikaları MBKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.

Kurs süresi 80 saat

Kursiyerlere 2 hafta süren eğitimlerde, deney hayvanları mevzuatı, etik kurallar, hayvan refahı, deney hayvanlarının fizyolojisi, anatomisi, histoloji, bakım beslenmesi, hastalıkları ile ilgili bilgiler, laboratuvar işleyişi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda ve deney hayvanları ile yapılacak çalışmalarda kullanılan yöntemlerle ilgili 40 saat teorik, 40 saat pratik olmak üzere toplamda 80 saatlik bir eğitim verildi. Kurs kapsamında teorik dersler uzaktan eğitim yoluyla, uygulamalı dersler ise yüz yüze Milas Veteriner Fakültesi kampüsünde yer alan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ - MUDEM), Üniversitemiz Milas Veteriner Fakültesi Kampüsünde, toplam 650 m2 kapalı alana sahip bir merkez. MSKÜ’den ve üniversite dışından gerekli koşulları sağlamış olan tüm araştırmacılara hizmet veriyor. 4 Haziran 2020 tarihinde ise fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim/tedarik/kullanım alanlarını kapsayan ‘çalışma izni’ alındı. Aynı anda birden çok araştırma projesinin yapılabilecek kapasiteye sahip merkez, ileride yapılacak transgenik hayvanlar ve aşı çalışmaları için gerekli fiziki altyapıya sahip olmakla birlikte, gerektiği takdirde özel laboratuvarlar kurulumuna imkan tanıyan fiziki ve teknolojik altyapıya sahip.