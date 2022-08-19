banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin önleyici devriye görevi çalışmalarında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

MUĞLA 19.08.2022, 18:10
3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin önleyici devriye görevi çalışmalarında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Hakkında ‘Kasten Yaralama ve Basit Yaralama’ gibi dört ayrı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.İ. isimli şüpheli, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalandı.

S.İ. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yorumlar (0)
32°
az bulutlu