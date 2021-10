33. The Bodrum Cup sona erdi

Bu yıl rotasını orman yangınlarından etkilenen bölgelere çeviren The Bodrum Cup, Kissebükü-Bodrum Erol Ağan etabı ile beş günlük heyecan dolu yarış maratonunu tamamladı.

Yarışmalar boyunca hem yangın alanlarının iyileştirilmesi hem de yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyon tam bir festival havasında geçti. Etaplar, rüzgarın elverişli olduğu anlarda kıyasıya mücadelelere sahne olarak hem yelkencilere hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tamamlanan son etabın ardından Ağanlar Tersanesi’nde kurulan alanda ödül töreni yapıldı. Törende Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ve Hüseyin Tutkun da dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Tören öncesi konuşma yapan Kaymakam Bayar; Orman yangınlarında insanüstü bir gayret gösteren gönüllü ekiplerine teşekkür ederek başladığı konuşmasını; ‘’Bodrum-Milas iki kardeş ilçe. Buraların kaymakamı olmak bizim için büyük gurur. Seneye tüm ekibimle beraber sizleri bekliyor olacağım ve aktif bir şekilde aranızda olacağım. The Bodrum Cup’ı bugünlere taşıyan tüm emekçilerine tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.’’ sözleriyle noktaladı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ın ardından konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un 3 bin 500 yıllık tarihinden bahsederek başladığı konuşmasında Bodrum denizcilik tarihine damga vurmuş isimleri tek tek anarak şükranlarını sundu. Aras; ‘’Yatlar, guletler, ayna kıçlar. İşte bu topraklarda bunlar yapılıyor. Bu kültürü yelkenle buluşturan kim? Erman Aras. Çünkü o, çocuklardan başladı; optimist yetiştirdi, lazer de yetiştirdi arkasından bu kültürü guletlerle, tirhandillerle buluşturdu ve 33 yıldır bunu devam ettiriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Denizcilik bizim kültürümüzdür, tarihimizdir. Her zaman ona sahip çıkacağız. Bu festival için emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum.’’ dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban ise; Bu yıl orman yangınlarına dikkat çekmek için rota oluşturan ve Akdeniz’in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup’ın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederken, Muğlamızın dünyaya açılan penceresi Bodrum’dan tüm dünyaya selam ve saygılar diyerek konuşmasını noktaladı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, konuşması öncesi organizasyonda görev alan tüm ekip arkadaşlarını tek tek sahneye davet ederek hepsine teşekkürlerini iletti. Uysal konuşmasına şöyle devam etti;

‘’Orman yangınlarında büyük bir özveriyle söndürme çalışmalarına katılan herkesin ellerinden öpüyorum. Siz iyi ki varsınız ki biz o felaketten kurtulabildik ve bugün buradayız. Biliyorsunuz ki The Bodrum Cup artık bir festivalden daha fazlası. Sanat alanında, sosyal sorumluluk alanında yaptığımız etkinliklerden elde edilen gelirlerin bağışlandığı dev bir organizasyona dönüştü. Biz artık gençler olarak umut vaadetmek istemiyoruz. Biz sorumluluk alarak, taşın altına elimizi sokarak biz artık umudun ta kendisi olmak istiyoruz. The Bodrum Cup her yıl daha iyi olacak çünkü Bodrum bunu hak ediyor. Biz bunun için gece gündüz çalışmaya hazırız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim.’’ dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Farklı kategorilerde ödüllerin verildiği organizasyonda The Bodrum Cup genel klasman birincisi Hızır 1, ikincisi Usta K, üçüncüsü ise Jasmin 1 oldu. Törenin ardından sahne alan Teoman, verdiği konserle 33. The Bodrum Cup’ın veda gecesinde katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.