30 Ağustos’u zirvede kutladılar

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MİDOSK) tarafından geleneksel hale getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı yüksek irtifa tırmanış etkinliği bu yıl Bafa Beşparmak Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Latmos Tekerlektepe’de gerçekleştirildi.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bafa Beşparmak Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Latmos Tekerlektepe’ye tırmanış düzenlendi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Baki Çetinkaya, MİDOSK olarak her yıl milli bayramlarımızı yurdun değişik zirvelerinde kutlamaya çalıştıklarını belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı her yıl geleneksel olarak yurdumuzun değişik zirvelerinde kutluyorduk. En son 2020 yılında Batı Toroslar’ın en yüksek zirvesi olan 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi’nde kutlamıştık. Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemiden dolayı kulüp olarak etkinlik yapamıyorduk. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Muğla TDF İl Temsilciliği, BODOSK ve MİDOSK dağcılarının katılımıyla Bafa Beşparmak Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Latmos Tekerlektepe’de kutladık. 30 Ağustos Zafer Bayramı vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarıldığını ifade etmekte. Kahraman ordumuzun 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük Taarruz Baş Komutanlık Meydan Muharebesini 30 Ağustos’ta kazandığı zaferle taçlandırmıştır. Bu vesileyle Milas Dağcılık ailesi olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.