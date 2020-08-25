30 Ağustos Zafer bayramına özel resim sergisi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde "Zaferden Zafere, Çanakkale’den 30 Ağustos’a" adlı Karma Resim Sergisi düzenlendi. 28 Ağustos 2020 Cuma günü Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde açılacak serginin özel bir dernek tarafından tertiplendiği belirtildi.

Pandemi döneminde girilen normalleşme sürecinde Marmaris’te açılan ilk sergi olama özelliği taşıyan sergide resimleri sergilenecek olan Ressam Emine Özdemir İzmir Atölyesi öğrencileri, tarihin en çetin savaşlarının yaşandığı, toprağın hala o günkü anıların yaşanmışlığını taşıdığı yerleri ziyaret ederek barışı hedefleyen bir savaşın onurlu kahramanları anısına duygularını tuvallere aktardılar.

Kalimerhaba koleksiyonunda bulunan sanatçı eserlerinin de yer aldığı; Sergiye katılan İzmirli Ressam Emine Ceylan Özdemir ve Atölyesi Öğrencileri’nin eserleri ile katılacağı sergiye herkesin davetli olduğu ve girişin ücretsiz olduğu belirtildi.

12 ressamın resimlerinin yer aldığı sergi 28 Ağustos tarihinde açılıp 31 Ağustos tarihine kadar 12.00 - 18.00 saatleri arası pandemi önlemlerine uygun olarak ziyaret edilebileceği belirtildi.