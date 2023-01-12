3 çocuk annesi Zeynep, yaşama tutunamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen Kasım ayında trafik kazası geçiren 34 yaşındaki Zeynep Eriş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen 10 Kasım günü Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyreden Zeynep Eriş’in kullandığı motosiklete aynı istikamete giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet caddede yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Zeynep Eriş ile yaya yaralanırken, otomobil kaza yerinden uzaklaştı.

Kazada yüzünden ve başından yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Zeynep Eriş, önce Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Muğla’ya sevk edildi.

3 çocuk annesi Zeynep Eriş’in 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Bodrum Belediyesi Müsgebi Kafe’de çalışan Eriş için Bodrum Belediye A.Ş.’den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Acımız büyük. Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun"

Zeynep Eriş’in öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.