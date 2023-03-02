3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, hakkında ‘Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve mala zarar verme’ gibi üç ayrı suçtan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.A. isimli Marmaris’te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Ö.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.