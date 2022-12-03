3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık etkinliği düzenlendi

Muğla’da düzenlenen çeşitli etkinlikler ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleşen programda "Kalbindeki engeli kaldır" sloganı ile günün anlam ve önemine dair konuşmalar geçekleştirilirken, okul öğretmen ve öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları gösteren slayt sunumu, okul korosunun müzik dinletisi, yöresel dans gösterisi , şiir dinletileri, resim sergisi ve afiş çalışmaları gerçekleştirildi.

Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleşen programa Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü,Muğla İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ata Ayaz,Özcan Kuşçu,Bünyamin Bozoğlan,Menteşe ilçe şube müdürü Muhammer Cihan,Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü,Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin katıldı.