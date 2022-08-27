29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’ni Ali Gürbüz kazandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Antalyalı Ali Gürbüz, finalde Mustafa Batu ile karşılaştı. Gürbüz büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer’in başpehlivanı oldu.

Seydikemer Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’ne saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunarak başlandı. Yağlı güreşlere Kırkpınar’ın 67 başpehlivanı ile birlikte 597 güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşleri çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki mahallesinde buluştu. Güreşleri Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam vekili Ayhan Yazgan, AK parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir’in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri izledi.

Ağalığı 1 milyona Bayram Önder Akdenizli aldı

Organizasyonda, güreş ağalığı 1 milyon lira bedelle iş insanı Bayram Önder Akdenizli aldı. Üst üste üçüncü kez güreş ağası olan Akdenizli’ye altın kemer verildi. Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ni de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için Ali Gürbüz ile Mustafa Batu karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat sürdü. Ali Gürbüz, rakibi Mustafa Batu’yu yaptığı atakla yenmeyi başardı. Gürbüz, karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı konuşmada, Kırkpınar’a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini söyledi. Güreşe halkının yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Otgöz, "Sporcular kıyasıya mücadele etti. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan sporcular yarıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliği birkaç güne yayacağız" dedi.