29 Ekim Muğla’da coşku ile kutlandı

Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı Muğla Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Törende Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Tavlı günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Vali Tavlı konuşmasında, “Binlerce yıllık şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktası olan, Türk Milletinin önünde yeni ufuklar açan cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını tüm yurtta olduğu gibi, Ege’nin incisi güzel ilimiz Muğlamızda da büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugünümüzü, geleceğimizi aydınlatan Cumhuriyet bizlere sunulmuş ve emanet edilmiş en büyük, en kutlu armağandır. Cumhuriyeti kuran ve bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbinin zafere ulaşmasında ve devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, folklor gösterileri, sporcuların gösteri ile devam ederken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu tarafından yapılan gösteri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Muğla Atatürk Stadyumu’ndaki 29 Ekim programı; öğrencilerin, Muğla il Emniyet Müdürlüğü Özel harekat, Çevik kuvvet ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando ekiplerinin ve araçların geçişi ile son buldu.