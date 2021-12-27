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280 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirildi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda D.M. isimli şahsın ticari amaçla kaçak el yapımı alkollü içki yaparak sattığı tespit edildi.
MUĞLA 27.12.2021, 15:04
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda D.M. isimli şahsın ticari amaçla kaçak el yapımı alkollü içki yaparak sattığı tespit edildi.
Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı sonrası D.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, el yapımı kaçak 280 litre rakı, 10 litre likör cinsi alkollü içki ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda D.M. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.