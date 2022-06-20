banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

28 göçmen kurtarıldı, 94 göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen ve Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Datça ilçesi açıklarında ise yelkenli tekne içinde 94 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

MUĞLA 20.06.2022, 21:43
28 göçmen kurtarıldı, 94 göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen ve Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Datça ilçesi açıklarında ise yelkenli tekne içinde 94 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında ise hareket halindeki yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Yelkenli tekne içinde yapılan kontrolde 94 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu