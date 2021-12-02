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27’nci Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor turnuvası başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor turnuvası açılış töreni ile başladı.

MUĞLA 02.12.2021, 01:47
27’nci Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor turnuvası başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor turnuvası açılış töreni ile başladı.

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen spor turnuvalarında basketbol, voleybol, futbol ve futsal branşlarında toplam 77 takımda 938 kadın-erkek sporcu mücadele edecek. Turnuvanın açılışı Üniversite Kapalı Spor Salonu’nda voleybol karşılaşması ile başladı.

Turnuvanın açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitelerde eğitim ve öğretim kadar spor, sanat ve kültürün de olmazsa olmazlar arasında olduğunu belirtti. Rektör Çiçek, bu yıl 27’ncisi düzenlenen spor turnuvalarının centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

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