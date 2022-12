27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu Fethiye’de de gerçekleştirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin katıldığı 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu 460 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde yapılan 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’na katılan öğrenciler birbirleriyle büyük bir mücadele ortaya koydu. Fethiye Sahil Bandı’nda yapılan yarışmalar nedeniyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve 112 acil sağlık görevlileri yoğun önlemler aldı. Yarışmalar sırasında yine bildik görüntüler oluştu. Öğrenci sporcular hemen hemen her koşunun ardından yere yığılıp kalırken, öğretmenleri ve velileri tarafından tekrar ayağa kaldırılıp derin nefes almaları sağlandı. Fethiye Beşkaza Meydanı’nda başlayan 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu Atletizm Yarışmalarını veliler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, bu yıl geçen yıla oranla daha fazla sporcu katılması sevinçle karşılandı.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümünde Fethiye’de de yapılan 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’nda minik kızlarda; Kübra Demirkıran birinci, Defne Yüksel ikinci ve Toprak Gölbaş da üçüncü oldu. Minik erkeklerde Emirhan Şahin birinci, Emir Özdemir ikinci, Deniz Keçeli üçüncü oldu. Küçük Kızlarda; Yağmur Olgun birinci, Radiye Mireş ikinci, Zümra Cin üçüncü olurken, küçük erkekler A kategorisinde Tuğra Terlemez birinci, Poyraz Eser ikinci, Hüseyin Mete Töngü üçüncü oldu. Küçük erkekler B kategorisinde Alperen Onay birinci, Cüneyt Sarıçalan ikinci ve Yekta Ekmen de üçüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Kübra Erbil birinci, Defne Doğan ikinci, Beren Ayşe Göktepe üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Karagedik Ortaokulundan Balkan Okulu birinci, Mehmet Ali Bucak ikinci, Yiğit Alp Avcı üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Ravza Aktan birinci, Azra Tahancı ikinci, Rengin Gökalp üçüncü olurken genç erkeklerde ise Atakan Uzun birinci, Umut Han Tokoğlu ikinci, Tutku Erdoğan üçüncü oldu. Büyük erkeklerde Uğur Pehlivan birinci olurken, Kadınlar Büyük kategorisinde Deniz Koyuncu birinci, Beste Ceren Erdoğan ikinci oldu. Master bayanlarda İlknur Başaran birinci, Melek Demir ikinci, Sevgi Şencan üçüncü oldu. Master erkeklerde de Ahmet Özgür Gökalp birinciliği kazandı.

27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu Ödül Töreni’ne dereceye giren sporculara ödüllerini Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ve diğer yetkililer takdim etti. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, “Bugün anlamlı bir gün. 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin vesilesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de bir koşu etkinliği vesilesiyle sizlerle beraberiz. Ankara’dan gelmiş birisi olarak Fethiye’de ki ilk toplu etkinliğe de katılmış olmak beni ayrıca sizlerin arasında heyecanlandırıyor, duygulandırıyor. İlçede ki ilk resmi programımız ama anlamlı bir günde sizlerle beraber olduğum için de çok mutluyum. Gençlerimiz biraz önce burada farklı kategoriler de emeklerini ortaya koydular. Yoğun bir tempo ve tatlı bir rekabet içerisinde koşu etkinliğine katıldılar. Birazdan dereceye girenlerin ödüllerini vereceğiz. İlçemizin böyle genç, dinamik ve hareketli bir gençlik kitlesinin olması bizi burada ileride yapacağımız etkinliklere teşvik ediyor. İnşallah bundan sonra da Gençlik Spor il müdürlüğümüz ve valiliğimiz bünyesinde ilçe kaymakamlığı olarak kurumlarımızla birlikte bu tür sosyal, sportif etkinliklerde bir arada olmayı diliyorum. Her yerde dile getiriyorum, özellikle spor hayatımızın her alanında olması lazım yani sadece koşu etkinliğinde değil her yaşa göre ilgilendiğimiz alana göre bir spor dalı ilgilenmemiz lazım. Ben kendi adıma gün içerisinde yürüyüşlerle destekliyorum. Yürüyüş sevdalısıyım ama başka sporlarla da alakam var. Dolayısıyla özellikle bugün bu heyecanlı genç kardeşlerime hangi alanda olursa olsun bir spor alanın da faaliyet göstermelerini özellikle rica ediyorum bir abileri bir büyükleri olarak. Bu etkinliğe katılan ve yarışmada emek sarf eden kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi

27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’nun geleneksel halde her yıl gerçekleştirildiğini belirten İlçe Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, “Biz yaklaşık 7 yıldır, geleneksel halde Fethiyemizde 27 Aralık’da Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile ilgili koşumuzu yapıyoruz. Bu sene inanılmaz bir katılım var, sporcu sayımız yaklaşık olarak 460 civarında. Fethiye’de ki koşu severler de burada. İyi bir etkinlik oldu ve devam ediyor. Şu an itibariyle bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah sıkıntısız bitecek. Tabi ki çocuklardan yorulanlar, ufak tefek yarıda bırakanlar oluyor. Bunlar da normal olaylar. Çocuklar da artık koşa koşa, yarışa yarışa bunları öğrenecekler. Spor; çalışarak, koşarak, yarışarak, müsabakaya katılarak öğreniliyor. Her yaş grubuna göre kategoriler değişiyor. 600 metreden 3000 metreye kadar kategorilerimiz var. Küçük kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız, genç erkek ve benzeri gruplandırmalar yaptık” ifadelerini kullandı.