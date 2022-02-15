26 Bin Can Dostu tedavi edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 3 Milyon 715 bin TL yatırımla hizmete sunulan Geçici Hayvan Bakımevi hizmete devam ediyor. Sahipsiz ve tedaviye muhtaç hayvanlarının bakımı ve tıbbi müdahalesinin ücretsiz yapıldığı barınak Can Dostlara yardım elini uzatıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından biri

2 bin 861 metrekare kapalı alanı ve 8 bin 761 metrekare de doğal yaşam alanı bulunan barınak Türkiye’nin en kapsamlı bakımevlerin biri olarak dikkat çekiyor. Bakımevinde 160 hayvan besleme odağı bulunurken, hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, ücretsiz tedavi, sinir ve kemik hastalıklarına dair cerrahi müdahale ve gerekli tüm bakımları da yapılıyor. Günde ortalama 35 ile 40 sahipsiz hayvanın tedavi ya da kısırlaştırma amacıyla getirildiği bakımevinde 4 veteriner hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni ve 12 uzman hayvan bakıcısının görev yapıyor. Alanında uzman hekimlerin yaptığı 743 cerrahi müdahalenin başarılı bulunması nedeniyle Muğla’nın yanı sıra çevre illerden 16 sokak hayvanı da tedavi amacıyla Muğla’ya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirildi.

2 Bin 640 hayvan sahiplendirildi

Yılda ortalama 4 bin 600 kişinin ziyaret ettiği bakımevi, açıldığı günden bu yana 2 bin 640 hayvanı sahiplendirerek sokak hayvanlarını korumayı başardı. Sadece 2021 yılında 1416 köpek, 1686 kedi olmak üzere toplam 3102 can dost kısırlaştırıldı ve 7 bin 628 tıbbi müdahale gerçekleştirildi. Toplamda ise 26 bin 539 bin hayvan tedavi görürken barınak hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.