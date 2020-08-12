23 sığınmacı kurtarıldı
MUĞLA’NIN MARMARİS AÇIKLARINDA İKİ AYRI SIĞINMACI OLAYINDA LASTİK BOTLARININ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN 23 SIĞINMACI SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Muğla’nın Marmaris açıklarında iki ayrı sığınmacı olayında lastik botlarının motor arızası nedeniyle sürüklenen 23 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 14 sığınmacıyı kurtardı.
Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında ise yine lastik botun motor arızası sonrası sürüklenen 9 sığınmacının yardım çağrısı üzerine lastik bot içerisindeki 9 sığınmacı Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sığınmacılar önce Marmaris’e getirilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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