22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.D’nin (27) Çamköy Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.