2023 yılının yerel tohumlarının dağıtımına başladı

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile Cumhuriyet’in 93’üncü yılı 29 Ekim 2016’da kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye’ye yerel tohumları ulaştırmaya devam ediyor. 958 ata tohumunu envanterine alan, tohumların genetiğini inceleyen ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı dağıtımı için 105 ata tohumunun dikimini yaptı. Ata tohumlarının dikiminden sonra kurutulması ve kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi 2023 dağıtımlarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında dağıtacağı yerel tohumlardan edinmek isteyen vatandaşlar 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da Yerel Tohum Merkezi’ne başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.