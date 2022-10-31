2023 yılının ata tohumları dağıtıma hazırlanıyor

Türkiye’nin en donanımlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar 80 İle 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı için dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerine devam ediyor.

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ anlayışı ile ata tohumları tüm Türkiye’ye dağıtılacak

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile Cumhuriyet’in 93 yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi’nde 958 ata tohumunu envanterine alan ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında dağıtımını yapacağı 105 ata tohumunun kurutulmasına, kontrollerine başladı. Yerel Tohum Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan ata tohumlarından elde edilen ürünlerin tohumları çıkartılarak kurumaya bırakılıyor. Kurutulan ata tohumları Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarında test edilerek sağlıklı olup olmadığı anlaşılıyor ve vatandaşlara dağıtım için hazırlanıyor.

Ali Ekber Yıldırım, yerel tohum merkezini ziyaret etti

Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor Çalıştayı için Muğla’ya gelen Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti. Yerel Tohum Merkezi hakkındaki izlenimlerini çalıştayda anlatan Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi; “Çalıştay için Muğla’ya geldiğimde Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu yerel tohum merkezini gezme fırsatı buldum. Türkiye genelinde yapılan tohum takas şenlikleri yerine Muğla’da ata tohumları yerel tohum merkezine getiriliyor ve kurulan Büyükşehir’in laboratuvarlarında inceleniyor. Tohumların genetiği incelenerek yerel tohum olup olmadığı tespit ediliyor ve halka dağıtılıyor. Büyükşehir Yerel Tohum Merkezi 958 ata tohumunu bünyesinde barındırıyor. Örneğin bir domates tohumunun cinsini bilmediklerinden bir ninemizin sandığından aldıkları tohuma “Sandık domatesi” ismini koymuşlar. Bu çok yenilikçi ve kıymetli bir isim. Böyle bir Yerel Tohum Merkezi’ni ülkemize kazandıran Büyükşehir Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.