Köyceğiz Beyobası’nda 2015 yılında 3 sera ile başlayan üretim bugün 30 sera 60 üreticiye çıkarken, 2022 yılında 1 Milyon 250 bin çiçek üretildi. Yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapılan seralarda 2022 yılında kış sezonunda 350 bin yaz sezonunda 900 bin çiçek üretildi. Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen proje ile bugüne kadar yaklaşık 25 Milyon çiçek üretimi yapıldı.

Kadın emeği ile çiçek üretiliyor

Kadın üreticilerin desteklenmesi için hayata geçirilen alım garantili süs bitkisi üretimi ile 3 serada başlayan üretim 30 seraya, üreten kadın sayısı da 6 dan 60’a çıktı. Kadınların emeği ile Muğla’da üretilen çiçekler sadece Muğla’yı değil farklı il ve ilçeleri de süslüyor. Isparta, Afyon, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur ilçe belediyelerine ve kurumlara Muğla’nın ürettiği çiçekler gönderiliyor.