Son Dakika
2020’nin son gününde Marmarisliler güzel havanın keyfini sürdü
Marmaris’te korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni yılda yapılacak olan dört günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi sahilleri ve sokaklarda dolaşarak güzel havanın tadını çıkardı.
MUĞLA 31.12.2020, 14:48
6
Marmaris’te korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni yılda yapılacak olan dört günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi sahilleri ve sokaklarda dolaşarak güzel havanın tadını çıkardı.
2020’nin son gününde vatandaşlar çocuklarını sahillere ve çocuk parklarına getirdi. Alışveriş merkezlerinin ve süpermarketlerin önleri doldu. Denize giren vatandaşlar denizin dışarıdan daha sıcak olduğunu ifade ettiler. Güvenlik güçleri park ve sahilleri, yoğun bölgeleri gezerek sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu .Sahilde yürüyen vatandaşlar ise kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardıklarını, pandeminin bir an önce bitmesi dileğinde bulundular.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü