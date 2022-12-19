20 yıllık hükümlü JASAT ekiplerinden kaçamadı

Muğla’da ’gece vakti silahlı yağma’ suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Erkan I. jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda hakkında ’gece vakti silahlı yağma’ suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan I. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akyaka Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Erkan I. evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.