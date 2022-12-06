20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, hakkında 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda Milas’ta İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından yapılan operasyonda “uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma ve sağlama” suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.Y. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.