Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 göçmen olayında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48’i yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve fiber karinalı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Hareketli botlar durdurularak içerisindeki toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.