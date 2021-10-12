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2 milyon hayali Jandarmada sona erdi

Menteşe ilçesinde elinde bulunan bronz heykelleri satmak için müşteri arayan şahıs, Jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

MUĞLA 12.10.2021, 17:30
2 milyon hayali Jandarmada sona erdi

Menteşe ilçesinde elinde bulunan bronz heykelleri satmak için müşteri arayan şahıs, Jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesinde U.Ü. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği Helenistik dönemi ait tarihi eser niteliği bulunan heykelleri 2 milyon lira karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde olduğu bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan ikametine savcılıktan alınan arama kararı sonrası operasyon düzenlendi.

Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada; 7 adet insan figürü ve 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan bronz heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli U.Ü. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı

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