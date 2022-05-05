2 kişiyi öldürmüştü, tutuklandı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden katil zanlısı Jandarma ekiplerince yaralı bir şekilde yakalanmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan iki kişinin katil zanlısı 41 yaşındaki Özay Kayar, Yatağan Adliyesine sevk edildi. Eski eşi 35 yaşındaki Sevim Yılmaz ve sevgilisi 25 yaşındaki Özgür Dağ’ı Yatağan-Kavaklıdere yolu Mesken Mahallesi yolu üzerinde 34 GB 6384 plakalı araç içinde bıçaklayarak kasten öldürme suçundan Yatağan Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Cinayet zanlısı Özay Kayar çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.