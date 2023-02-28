Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 18 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.