174 bin lira sahte para ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında yeni yıl öncesi piyasaya sürüleceği tahmin edilen toplam 174 bin 650 lira sahte para gele geçirildi.

Ekipler M.Ö. isimli şahsın elinde piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 585 adet 200 TL, 470 adet 100 TL ve 213 adet 50 TL olmak üzere toplamda 174 bin 650 TL banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. isimli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.