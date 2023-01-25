17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekipleri, hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ olmak üzere 4 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.U. isimli kadın, Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde yakaladı.

G.U isimli şahıs, Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.