16 yıl hapis kararı ile aranıyordu, yakalandı

Fethiye ilçesinde hakkında yağmu suçundan kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma” suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.E. Yanıklar Mahallesinde JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

İ.E. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.