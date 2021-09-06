banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

154 bin 532 öğrenci ders başı yaptı

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm okullarda yüz yüze eğitimle başladı. Muğla genelinde 13 bin 653 öğretmen, 154 bin 532 öğrenci, haftanın ilk gününde, okullarında ders başı yaptı.

MUĞLA 06.09.2021, 14:49
154 bin 532 öğrenci ders başı yaptı

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm okullarda yüz yüze eğitimle başladı. Muğla genelinde 13 bin 653 öğretmen, 154 bin 532 öğrenci, haftanın ilk gününde, okullarında ders başı yaptı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Vali Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Emirbeyazıt İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

Minik öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Vali Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, birinci sınıfları ve anasınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okul öğretmenleri ve yöneticileriyle öğretmenler odasında bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi. İl Müdürü Emre Çay, okul içerisinde ve çevresinde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve gerekli hassasiyetin gösterilmesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0