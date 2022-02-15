150 bin Euro hibe kazanan ’Bütünleştirici Eğitim Projesi’ Yatağan’da başlıyor

Yatağan TEK Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından hazırlanan ’Bütünleştirici Eğitim İçin Sosyal-Duygusal-Doğal Öğrenme Adımları Projesi’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi’nin program otoritesi ve sözleşme makamı olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamındaki Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı kapsamında toplam 150 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde, Yatağan Belediyesinin iştirakçiliğinde Yatağan TEK Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından yürütülen ’Bütünleştirici Eğitim İçin Sosyal-Duygusal-Doğal Öğrenme Adımları’ projesini yürüten proje ekibi İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar eşliğinde Yatağan TEK Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Çağlar Kalın, Proje Koordinatörü Okul Rehber Öğretmeni Münevver Ayla Top ve MSKÜ Proje Koordinatörü Gönül Babayiğit Gürez tarafından gerçekleşen ziyarette projenin detayları paylaşılarak yapılacak çalışmalar hakkında İl Müdürü Emre Çay’a sunum yapıldı.

150 bin Euro hibe desteği alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi’nin Program Otoritesi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamındaki ’Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı’na başvurusu kabul edilen projenin 150 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Proje özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için geliştirildi

Proje Koordinatörü Münevver Ayla Top, proje ile özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklanarak ‘kapsayıcı eğitim’ temelinde okulun fiziki ortamının ve eğitim öğretim materyallerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını; doğa sınıflarının oluşturulacağını, aileler, öğretmenler ve öğrenciler için farkındalık arttırıcı sanatsal, sportif, bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

En yüksek bütçeli proje

Yatağan’da bu güne kadar kabul edilen en yüksek bütçeli Avrupa Birliği destekli eğitim projesi olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, projenin özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması, özel eğitim ve bütünleştirici eğitim konularında farkındalık oluşturulması amacını taşıdığını belirtti.

Tüm ilde yaygınlaştırılması sağlanacak

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin sosyal ve duygusal beceriler kazanması adına önemli bir proje olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda başlayan projenin tüm ilde yaygınlaştırılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. İl Müdürü Çay, çalışmalarından dolayı okul müdürüne, proje koordinatörlerine, öğretmenlere teşekkür ederek projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Mart ayı içerisinde basın lansmanı yapılacak olan proje, 18 ay boyunca devam edecek.