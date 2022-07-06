15 yıl cezası olan hükümlü JASAT’a takıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince; nitelikli yağma suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G’nin Bozyer Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla A.G yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.