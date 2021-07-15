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15 Temmuz’da Datça şehitleri unutulmadı

Muğla’nın Datça ilçesinde protokol üyeleri ’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla şehit mezarları ziyaret etti.

MUĞLA 15.07.2021, 17:01
15 Temmuz’da Datça şehitleri unutulmadı
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Muğla’nın Datça ilçesinde protokol üyeleri ’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla şehit mezarları ziyaret etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Datça’da da 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5’inci yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Program kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ilçedeki şehit mezarları ziyaret edildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürü ilçe Jandarma Komutanı Garnizon Komutanı vekili, İlçe Müftüsü, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, Gaziler Derneği Başkanı ve muhtarlar Şehit öğretmen Ersoy Yorulmaz, Sehit Polis Memuru M. Kemal Coşar’ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
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