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15 Temmuz kahramanı Halisdemir ormanına fidan dikimi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde oluşturulan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı.

MUĞLA 15.07.2021, 13:16
15 Temmuz kahramanı Halisdemir ormanına fidan dikimi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde oluşturulan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile birlikte 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikiminden sonra Haziran ayında Marmaris orman yangınında şehit düşen orman şehidi Görkem Hasdemir’in ailesi ziyaret edildi.
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