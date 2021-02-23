15 bin 575 kamyon atık geri kazandırıldı

Çevreci yatırımları ile dikkat çeken ve Türkiye’de ilkleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da faaliyete başlayan daha sonra Menteşe ilçesinde çalışmalarına devam eden seyyar Geri Kazanım Tesisi ile hem çevreye hem de bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. “Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi” adı altında ödül de alan proje ile inşaat atıkları belediyenin kullanabileceği malzemelere dönüştürülüyor.

2016 yılında İl genelinde oluşan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanımının sağlanması amacı ile geri kazanım tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 233 Bin 625 ton atığı geri kazanımını sağlayarak 15 Bin 575 kamyon atığın çevreyi kirletmesini engelledi. Böylece hafriyat depolama sahalarında bertaraf edilecek atık miktarlarının azaltılması ve sahaların daha efektif kullanımı, sektörde doğan yeni malzeme ihtiyacı için doğa tahribatının azaltılması, çevre bilincinin oluşması sağlandı. İnşaat, tadilat, hafriyat atıklarından kanal dolgu malzemesi, kanal drenaj malzemesi, her türlü şantiye içi yol malzemesi, istinat duvarı arka drenaj ve dolgu malzemesi, bina geri dolgu ve drenaj malzemesi, bordür, parke alt temel dolgu ve beton malzemesi elde edilerek belediyenin çalışmalarında kullanıldı.