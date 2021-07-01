14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içinde bulunan 14 düzensiz göçmen lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenirken yaptıkları yardım çağrısı sonrası kurtarıldılar.

Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbarda Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot ve içinde 14 düzensiz göçmeni taşıyan botun motor arızası yaptığı bildirildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde sürüklenen 14 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.