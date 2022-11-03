13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’da hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 13 yıl 36 ay 65 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.Y. isimli şahıs Gazeller Mahallesi’nde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü esnasında yakalandı. S.Y. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.