13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Hakkında ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. isimli şahıs Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.