13 faili meçhul hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde son üç yıl içinde 13 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şüpheliler Jandarma JASAT ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından 2021 yılında 3, 2022 yılında 2 ve 2023 yılında 8 olmak üzere toplam 13 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

JASAT timlerinin teknik ve fiziki takip ile çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonrası hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ileri sürülen B.B., V.B. ve S.M. isimli şahısları tespit etti.

Şüpheliler Fethiye İlçesi Karagedik Mahallesinde boş arazide çalmış oldukları kabloları yaktıkları esnada Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin konutlarında yapılan aramada, yakılmış ve sıyrılmış piyasa değeri yaklaşık olarak 100 bin TL olan bakır kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili şüpheli B.B.,V.B. ve S.M. isimli şahıslar tamamlanan adli işlemlerin ardından Fethiye adliyesine sevk edildi.