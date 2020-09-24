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13 ayrı suçtan aranıyordu Milas’ta yakalandı
MİLAS KOM GRUP AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA SAHTE KİMLİK TAŞIYAN VE 13 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI…
MUĞLA 24.09.2020, 13:00
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Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmada sahte kimlik taşıyan ve 13 ayrı suçtan arandığı öğrenilen bir kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesinde Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışma sırasında üzerinde sahte kimlik ve ehliyet olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şahısla ilgili yapılan araştırmada şüphelinin gerçek kimliğinin resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından 13 ayrı arama kaydı bulunan S.B. olduğu belirlendi. Yıllardır sahte kimlik taşıyarak yakalanmadığı tespit edilen S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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