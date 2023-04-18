12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.G. isimli şahıs Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

H.G. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.