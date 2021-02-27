12 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 1 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 12 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.